قامت قوات الاحتلال المغربي، باستهداف مدنيين عزل وممتلكاتهم في الأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية حي٢ الحقت أضرارا بممتلكاتهم .

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد استهدفت القوات المغربية بقصف همجي بوسائل دمار وتكنولوجيات متطورة ، شاحنات وممتلكات لصحراويين وجزائريين ، وذلك في سياسة تصعيد ليست بالجديدة على نظام الاحتلال المغربي الذي بات يستهدف المواطنين الصحراويين العزل بالأراضي المحررة أو الجزائريين التجار الذين يتخذونها محطة للعبور إلى القطر الموريتاني .

وأشار المصدر إلى أنه ليست هذه المرة الأولى الذي يفعلها الاحتلال المغربي فقد سبق وأن استهدفت عددا من الصحراويين العزل وأجانب من دول الجوار ، والتي كان آخرها إستهدافه لشاحنتين جزائريتين واغتيال ثلاثة جزائريين .

ومن جهته ندد المكتب الدائم للأمانة الوطنية في إجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي بالهجوم الوحشي الغادر من طرف قوات الاحتلال المغربية على المدنيين العزل .

رمزي أحمد توميات

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