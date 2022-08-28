الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوافق على إستقالة الريسوني

28 أغسطس، 2022
وافق اليوم الأحد الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على إستقالة أحمد الريسوني من رئاسته، معلنا عن احالتها على الجمعية العمومية الإستثنائية للبت فيها في مدة أقصاها شهر.
وجاء في بيان للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين: “توافق مجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الاستجابة لرغبة الشيخ الدكتور أحمد الريسوني بالاستقالة من رئاسة الاتحاد، وتغليباً للمصلحة وبناءً على ما نصّ عليه النظام الأساسي للاتحاد فقد أحالها للجمعية العمومية الاستثنائية كونها جهة الاختصاص للبت فيها في مدة أقصاها شهر “.
وللتذكير، فقد أعلن صبيحة اليوم الأحد أحمد الريسوني، إستقالته من رئاسة الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مبررًا قرار إستقالته بتمسكه بمواقفه وأراءه الثابتة التي لا تقبل المساومة”
رمزي أحمد توميات
28 أغسطس، 2022

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