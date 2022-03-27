جدد الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ، جوزيب بوريل، التأكيد على أن موقف الإتحاد الأوروبي من النزاع في الصحراء الغربية لم يتغير، وما يزال على نفس موقفه، أي أن حل النزاع يجب أن يكون في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد قال بوريل خلال تواجده في الدوحة أن:”إسبانيا لن تعارض قرارا للأمم المتحدة، ولا الإتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية، مضيفاً بأن بروكسل تؤيد جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا”.

أما بخصوص الموقف الجديد للحكومة الإسبانية، الذي يدعم المقترح المغربي في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، شدد ذات المتحدث، أنه يتعين على مدريد مواصلة البحث عن إتفاق بين الطرفين بشأن حل يكون في إطار الأمم المتحدة .

واسترسل بالقول:لقد إستمعت إلى وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، يشرح ذلك بوضوح شديد في البرلمان، قائلاً إن الموقف الإسباني لا يزال ضمن إطار الأمم المتحدة، وبأن الحكومة الإسبانية أعربت عن تفضيلها لأحد الحلول الممكنة”، لكن هذا الحل كان يجب أن يكون في إطار إتفاق بين الطرفين”.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...