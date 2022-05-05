جدد الممثل السامي للإتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، التأكيد على دعم الإتحاد الأوروبي الكامل للمسار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة, لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجانبين لنزاع الصحراء الغربية.

و جاء ذلك في رده على رسالة وجهها اليه 19 نائبا اوروبيا في 23 مارس 2022, تخص مسألة الصحراء الغربية، حيث قال ان: “الاتحاد الاوروبي يواصل دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع وفقا للجوانب التي تم التعبير عنها مؤخرا بمجلس الأمن الدولي, سيما منها اللائحة رقم 2602 (2021)”.

و في هذا الصدد أبرز بوريل أنه “شجع بشكل علني و في عديد المناسبات, استئناف المفاوضات (بين جبهة البوليساريو و المغرب), تحت اشراف المبعوث الشخصي للامين العام الاممي, ستافان دي ميستورا, الذي يحظى بالدعم الكامل من الاتحاد الاوروبي في البحث عن حل عادل ودائم و مقبول من الجانبين”.

كما أكد ذات المتحدث على أن جميع البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي يشاطرون هذا التمسك الراسخ بالطابع المحوري للمسار السياسي الذي تشرف عليه الامم المتحدة و العمل في اطار لوائح مجلس الامن الدولي والعمل على بلوغ نتيجة نهائية يتم التوصل اليها باتفاق مشترك بين الطرفين”.

وتابع قائلا أنه :”في اطار هذه الوضعية المتسمة بالتوترات العالمية المتزايدة, اعتقد انه من الضروري مضاعفة الجهود من اجل التوصل الى تسوية سلمية لهذا النزاع الذي طال امده”، مبرزا ان الاتحاد الاوروبي سيواصل تشجيع الطرفين على الالتزام بالمسار السياسي الذي تقوده الامم المتحدة بجدية واحترام.

كما خلص رئيس الدبلوماسية الاوروبية، الى التأكيد على “التزامه الصريح بالتعاون مع الامم المتحدة من اجل ايجاد حل سلمي لمسالة الصحراء الغربية.

رمزي أحمد توميات

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