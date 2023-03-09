الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يستقبل السفير الصحراوي بالجزائر

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية بالجزائر، عبد القادر الطالب عمر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد شكّل اللقاء فرصة سانحة للجانبين للوقوف على آخر تطورات القضية الصحراوية والجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، لإحياء المسار السياسي المتوقف بسبب إمعان المملكة المغربية في رفضها لحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره ومناوراتها المفضوحة لعرقلة مسار تصفية الاستعمار في إقليم الصحراء الغربية تطبيقا لقواعد الشرعية والقانون الدولي.

كما تباحث الطرفان بهذه المناسبة، عدة مشاريع للتعاون الثنائي في مجالات تكوين الشرطة والحماية المدنية وفي قطاعي التربية والثقافة، فضلا عن تنسيق مواقف البلدين داخل هيئات وأطر الاتحاد الافريقي.

ليديا كبيش

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