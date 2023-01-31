الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يستقبل سفير جمهورية اليونان بالجزائر

31 يناير، 2023

استقبل اليوم الثلاثاء٬ الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، وذلك بمقر الوزارة، سفير جمهورية اليونان بالجزائر، جوجيوس زاكاريو داكيس٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وأفاد البيان٬ أن الطرفان خلال اللقاء٬ تباحثا  العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون القائم بين الجزائر واليونان٬ في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك٬ كما استعرضا الاستحقاقات القادمة على الصعيد الثنائي.

وفي ذات الشأن٬ شدد الجانبان على أهمية العمل سويّا على توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاحها٬ بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين٬ يختم البيان.

 

حورية سعداوي

31 يناير، 2023

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