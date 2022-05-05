الأمين العام لوزارة الخارجية يقوم بجولة إلى أمريكا اللاتينية

5 مايو، 2022

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، أن الأمين العام للوزارة ، رشيد شكيب قايد، سيباشر جولة في أمريكا اللاتينية في الفترة ما بين 5 ماي إلى 13 ماي الجاري.

وكشف بيان للوزارة أن الأمين العام للوزارة سيزور كل من البيرو، كولومبيا والمكسيك، من أجل تعزيز تعزيز روابط الصداقة والتضامن التقليدية القائمة بين الجزائر وهذه البلدان.

وحسل نص البيان، فستكون هذه المشاورات فرصة لاستعراض حالة التعاون الثنائي وسبل ووسائل تنشيطه في جميع المجالات.

كما تشكل الجولة التي يقوم بها الأمين العام لوزارة الخارجية مرحلة جديدة في ترسيخ الحوار السياسي والتعاون الثنائي وتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

رمزي أحمد توميات

5 مايو، 2022

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