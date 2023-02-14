الأمين العام لوزارة الخارجية يستقبل سفير أذربيجان

استقبل اليوم الثلاثاء الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، بمقر الوزارة، سفير جمهورية أذربيجان بالجزائر تورال أنار أوغلو رضاييف.

وحسب بيات لوزارة الخارجية، فقد شكل اللقاء فرصة للطرفين للتنويه بالعلاقات التاريخية القائمة على أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين الجزائر وجمهورية أذربيجان. و للتأكيد على الرغبة المشتركة التي تحذو قيادة البلدين للدفع قدما والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في شتى المجالات.

في هذا الصدد، ثمّن الجانبان الحركية الكبيرة التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال السنة المنصرمة. بدفع من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف. والتي ترجمت بزيارات متبادلة مكثفة بين الجانبين على مستويات عدّة وفي قطاعات مختلفة.

كلّلت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين. لاسيما في مجال المشاورات السياسية، التعاون البرلماني و التعاون في قطاع النفط والغاز.

و في السياق ذاته، شدّد عمار بلاني على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الجزائر وجمهورية أذربيجان. ليشمل مجالات واعدة أخرى كالصناعة والتجارة والسياحة والثقافة.

بما يمكّن من رفع حجم المبادلات التجارية الثنائية التي تبقى دون طموحات وقدرات البلدين. وبما يعزّز أيضا الوشائج والروابط الإنسانية بين الشعبين الشقيقين.

على صعيد آخر، تطرّق الطرفان بإسهاب إلى أهمية تعزيز التنسيق القائم بين البلدين على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية. بخصوص مختلف القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما سجّل الجانبان، بكلّ ارتياح التطابق الكبير في مواقف البلدين. لاسيما في سعيهما الدؤوب لتقوية منظومة وفكر عدم الانحياز وتعزيز العمل المتعدّد الأطراف وتشجيع بروز عالم متعدّد الأقطاب.

في حين شدّد الطرفان خلال تناولهما لبعض بؤر الصراعات والتوترات في مختلف مناطق العالم. لاسيما الوضع في الصحراء الغربية المحتلة وإقليم ناغورني كاراباخ. على ضرورة الاحتكام الحصري و الكامل إلى الشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي دون انتقائية وبعيدا عن المعايير المزدوجة.

رمزي أحمد توميات

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