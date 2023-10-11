الأمين العام لوزارة الخارجية يترأس مناصفة أشغال الدورة ال6 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي

11 أكتوبر، 2023
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يترأس اليوم الأربعاء، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية مناصفة أشغال الدورة ال6 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي بواشنطن حسب بيان لوزارة للخارجية.

وأوضح المصدر أن الأمين العام الذي يرافقه وفد جزائري هام من مختلف القطاعات سيبحث مع ليف المحاور الكبرى للتعاون الجزائري-الأمريكي سيما في مجالات الطاقة و التعليم العالي و المؤسسات الناشئة و الثقافة و كذا النقل”.

و ستتمحور المحادثات حول المسائل الإقليمية و الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك و كذا حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

وللاشارة فقد تأتي هذه الدورة غداة زيارة العمل التي قام بها وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف إلى واشنطن في أوت المنصرم و التي تشكل “لبنة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية و التعاون و التبادلات بين البلدين

رمزي أحمد توميات

11 أكتوبر، 2023

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