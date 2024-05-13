الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز في زيارة عمل إلى الجزائر

يقوم الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز “GECF”، محمد حامل، بزيارة عمل إلى الجزائر، يومي 14 و15 ماي الجاري، حيث سيجري خلالها لقاءات مع وزير الطاقة والمناجم، ومسؤولي القطاع.

وتأتي هذه الزيارة، حسب بيان وزارة الطاقة و المناجم، في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين الجزائر ومنتدى الدول المصدرة للغاز، في مجال البحث العلمي والابتكار، من خلال وضع مخطط وبرنامج عمل معهد البحث في الغاز، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، والذي قد تم تدشينه يوم 29 فيفري 2024، بالجزائر العاصمة، على هامش انعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى، التي احتضنتها الجزائر.

للتذكير، يعد معهد البحث في الغاز، مركزا رائدا للابتكار والأبحاث، مُخصّصا لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز عبر العالم.

وقد تم إنشاء معهد البحث في الغاز، تنفيذاً للاتفاقية التي وقّعها منتدى الدول المصدرة للغاز مطلع 2023، مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ونصّ الاتفاق على احتضان الجزائر العاصمة، لمقر معهد أبحاث الغاز الذي سيكون بمثابة مركز للابتكار والأبحاث، كما سيُخصّص لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز الطبيعي.

شرف الدين عبد النور