الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد: ” السياسية اللغوية للدولة تعرف تفتحا مهما جدا على اللغات”

14 سبتمبر، 2022

أعلن الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، الخميس من النادي الثقافي عيسى مسعودي بالإذاعة الوطنية عن برنامج هيئته السامية للموسم الثقافي 2022-2023.

وتعتزم المحافظة السامية للأمازيغية إثراء الموسم الثقافي الداخل ببرنامج ثري، يهدف إلى دفع استعمال الأمازيغية بكلّ متغيّراتها اللسانية، بشكل يمنح لها مكانتها كلغة وطنية ورسمية.

ودعا سي الهاشمي عصاد إلى مراجعة القانون التوجيهي المتعلق بالتربية الوطنية من أجل تعزيز تعليم الأمازيغية باعتبار أنّ التنوّع اللساني في المدرسة الجزائرية لا غنى عنه، لارتباط اللغات في الجزائر بالعمق التاريخي للأمة، وفي هذا الصّدد كشف سي الهاشمي أنه منذ 2008 استفاد 123 أستاذ من تكوين وتخرجوا من المدرسة العليا للأساتذة بالجزائر يدرسون في الطورين الابتدائي والثانوي، كما سيتمّ ابتداء من هذه السنة ادماج قسم من أساتذة التعليم الثانوي في المدرسة العليا للأساتذة الذين سيصبحون بعد التكوين مؤهلين للتعليم في المؤسسات الثانوية، كما ستحتضن جامعتا بجاية وتيزي وزو ابتداء من هذا العام قسما قسمين للترجمة من اللغة الأمازيغية إلى اللغات الأخرى. ليخلص إلى أنّ مكانة اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية في مسار تطوري وتواجدها طبيعي إلى جانب اللغة العربية والمواد الاخرى.

وأشار ذات المتحدّث في تصريحات إعلامية على هامش الندوة إلى السياسية اللغوية للدولة موضّحا أنّها “تعرف تفتحا مهما جدا على اللغات والعالم يفرض علينا أن نُقبِل على هذا التحدي ونتفتح على اللغات”. ما يستوجب المرور إلى مرحلة التعميم التدريجي لتعليم الأمازيغية “كمبتغى سنصله بتكاثف وتظافر الجهود مع وزارة التربية كقطاع شريك لتحقيق هذا الهدف الذي يشهد تطوّرا أفقيا وعموديا، سيشمل مستقبلا حتى الولايات الجديدة”.

كما دعا الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية إلى تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة ووزارة التربية لتقييم التجربة الرائدة التي امتدت على مدى 28 سنة من تواجد اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية الجزائرية، وهي تجربة أعطت ثمارها، غير أنّه لابدّ من المرور إلى مرحلة التقييم يضيف سي الهاشمي عصاد.

وليد بحري

14 سبتمبر، 2022

مقالات ذات صلة

البيرو تعرب عن املها في ان يساهم قرار إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

2 نوفمبر، 2021

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالجزائر إلى 201 حالة منها 17 وفاة

22 مارس، 2020

رئيس الجمهورية يستقبل رؤساء منظمات أرباب العمل

16 يونيو، 2022

تحديد التدابير الخاصة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من كورونا

23 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: