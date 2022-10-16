الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يحل اليوم بالجزائر

سيحل اليوم الأحد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالجزائر على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية قادمين من مصر، في زيارة رسمية من أجل إجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين، التي ستعقد يومي الفاتح و الثاني نوفمبر القادم في الجزائر.

و ستشهد الزيارة لقاء لأبو الغيط مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يهدف استعراض الوضع العربي العام، قبيل القمة وأهم البنود المدرجة على جدول أعمالها.

حورية سعداوي

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