الأمين العام السابق لحلف الناتو يعتبر موقف الرئيس الأمريكي السابق حول الصحراء الغربية “خطأ فادحا”

15 مارس، 2022

أدلى الأمين العام السابق لحلف الناتو، خافيير سولانا، بتصريح قال فيه أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ارتكب خطأ فادحًا للغاية بإصداره بيان يعترف فيه بالطبيعة المغربية المزعومة للصحراء الغربية قبل وقت قصير من مغادرته البيت الأبيض.

وكشف خافيير سولانا الذي كان أيضًا يشغل مهمة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، عن موقفه علنا يوم الجمعة، في عمل نظمته صحيفة لفانكوارديا في إطار الحديث عن الوضع السياسي الدولي الحالي، وخاصة فيما يتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ش.ن

 

 

15 مارس، 2022

مقالات ذات صلة

تكثيف التبادل وتوسيعه بين الجامعات الجزائرية والإيطالية

24 يناير، 2021

حزب إتحاد قوى التقدم الموريتاني يجدد دعمه اللامشروط لنضال الشعب الصحراوي

27 مارس، 2021

وزارة التكوين المهني تكشف تاريخ إجراء الامتحانات المهنية لنيل شهادة دولة

25 نوفمبر، 2020

قوات البوليساريو تقصف تخندقات العدو بقطاعي المحبس وأم أدريكة

13 فبراير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: