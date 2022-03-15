أدلى الأمين العام السابق لحلف الناتو، خافيير سولانا، بتصريح قال فيه أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ارتكب خطأ فادحًا للغاية بإصداره بيان يعترف فيه بالطبيعة المغربية المزعومة للصحراء الغربية قبل وقت قصير من مغادرته البيت الأبيض.

وكشف خافيير سولانا الذي كان أيضًا يشغل مهمة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، عن موقفه علنا يوم الجمعة، في عمل نظمته صحيفة لفانكوارديا في إطار الحديث عن الوضع السياسي الدولي الحالي، وخاصة فيما يتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ش.ن

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