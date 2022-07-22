الأمن الوطني يُحيي الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية

22 يوليو، 2022

أشرف أمس الخميس, وزير الداخلية والجماعات المحلية  كمال بلجود بمعية المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ  على حفل تقليد الرتب للأمن الوطني, بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية.

وتم لأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية، تعيين إمراة في منصب رئيس أمن ولاية, هي عميد أول للشرطة قوادري بوجلطية خديجة.

كما تمّ خلال مراسم الإحتفال ترقية ثلاث اطارات من الشرطة الى رتبة مراقب عام للشرطة، رابح لاج (مدير الدراسات المكلف بالنشاطات العملياتية)، جمال يونسي (المفتش الجهوي لشرطة الشرق)، بداوي علي (رئيس امن ولاية بجاية).

وبلغ مجموع الترقيات بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية,  10955 ترقية مست كل الرتب في سلك الشرطة, منها ترقية 11 عميد أول إلى رتبة مراقب شرطة.

وقال وزير الداخلية و الجماعات المحلية كمال بلجود, أن مؤسسة الشرطة  وعلى غرار باقي المؤسسات قدمت نتائج اجابية متميزة في خدمة المواطن ومحاربة الجريمة بكل اشكالها, مضيفا “أنه بفضل جهود افراد هذه المؤسسة رفقة باقي الأسلاك الامنية تم الكشف عن العديد من المخططات الدنيئة”.

ومن جهته، أكد المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ،  أن الإنجازات التي حققتها قوات الشرطة في محاربة الجريمة بكل أنواعها والمشاركة في دحر المخططات الهدامة لم تعجب بعض الأبواق خدمة لأجندات معادية.

ش.ن

22 يوليو، 2022

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