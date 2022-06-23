 الأمن الوطني يوجّه نداء للجمهور

23 يونيو، 2022

وجهت اليوم الخميس، مصالح أمن ولاية خنشلة، نداء للجمهور، يتعلّق بمتّهمين يشتبه في ارتكابهما جرائم النصب والاحتيال، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت المديرية، أنّ المتّهمين “ش.أ” و”ب.ع.ك”، تورطا في استعمال لقب متّصل بمهنة، وانتحال اسم الغير، والنصب والاحتيال على عدّة أشخاص ومؤسسات.

ودعت ذات المصالح، جميع الأشخاص الذين يكونون قد وقعوا ضحايا للمتّهمين، إلى تقييد شكوى ضدّهم، أو الإدلاء بشهاداتهم في القضية، عبر التوجّه لنيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة، أو مقر الأمن الولائي بخنشلة، أو أي مقر للشرطة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

23 يونيو، 2022

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