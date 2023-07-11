الأمن الوطني يفتح مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين

11 يوليو، 2023

تعلن المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين على أساس الشهادة، بعنوان سنة 2023،ضمن تخصص شعبة الصحة العمومية (طبيب عام ونفساني عيادي) وكذا شعبة البيطرة (طبيب بيطري)، لفائدة كل من:

*مصالح الشرطة بأمن الولايات الجنوبية التالية: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، جانت، المغير والمنيعة (حسب احتياجات المصلحة).

*الوحدات الجمهورية للأمن بكل من ولايات بجاية، تيزي وزو و بومرداس (حسب احتياجات المصلحة).

* المركز السينوتقني للأمن الوطني بعين تموشنت (حسب احتياجات المصلحة).

يودع ملف الترشح على مستوى المصالح المحلية للشرطة (المصالح الولائية للموارد البشرية المعنية بعملية التوظيف).

يمكنكم تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف،عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية (فايسبوك، إنستغرام والتويتر).

11 يوليو، 2023

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