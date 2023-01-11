الأمن الوطني يطلق مسابقة توظيف للأعوان المتعاقدين

11 يناير، 2023

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة توظيف الأعوان المتعاقدين رتبة عامل مهني من المستوى الأول، بموجب عقود محددة المدة بالتوقيتين الكامل والجزئي، على أساس الانتقاء وبناءً على دراسة الملف.

وذلك لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز (الجزائر، البليدة، وهران، بشار، قسنطينة، ورقلة وتمنراست)، بعنوان سنة 2022، كسب بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر، أنه يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة وكذا الإطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، فايسبوك، إنستغرام وتويتر.

كما يودع ملف الترشح على مستوى المصالح الجهوية للمالية والتجهيز (الجزائر- البليدة – وهران – بشار – قسنطينة – ورقلة وتمنراست).

ليديا كبيش

11 يناير، 2023

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