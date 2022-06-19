تمكنت عناصر الأمن بولاية باتنة، من استرجاع 315 قطعة نقدية أثرية يعود تاريخها إلى الفترة الرومانية، حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة الأمنية.

وجاءت العملية على إثر دوريات قام بها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 1 بباتنة، أين تمكنوا من توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و60 سنة بمدينة باتنة.

وحسب ذات المصالح، فقد كان الموقوفان، على متن مركبة سياحية حيث بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق عثر عناصر الفرقة على كمية القطع النقدية الأثرية التي كانت موجهة للبيع.

وكشف تقرير الخبرة الصادر عن الجهات المختصة أن القطع النقدية المسترجعة يعود تاريخها إلى الفترة الرومانية، يضيف ذات البيان.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين بالتنسيق مع النيابة المحلية.

رمزي أحمد توميات

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