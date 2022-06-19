الأمن الوطني يسترجع 315 قطعة نقدية أثرية رومانية بباتنة

19 يونيو، 2022

تمكنت عناصر الأمن بولاية باتنة، من استرجاع 315 قطعة نقدية أثرية يعود تاريخها إلى الفترة الرومانية، حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة الأمنية.

وجاءت العملية على إثر دوريات قام بها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 1 بباتنة، أين تمكنوا من توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و60 سنة بمدينة باتنة.

وحسب ذات المصالح، فقد كان الموقوفان، على متن مركبة سياحية حيث بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق عثر عناصر الفرقة على كمية القطع النقدية الأثرية التي كانت موجهة للبيع.

وكشف تقرير الخبرة الصادر عن الجهات المختصة أن القطع النقدية المسترجعة يعود تاريخها إلى الفترة الرومانية، يضيف ذات البيان.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين بالتنسيق مع النيابة المحلية.

رمزي أحمد توميات

19 يونيو، 2022

مقالات ذات صلة

عاقلي يدعو الى تخفيف الضغط الضريبي وإعادة النظر في الفوائد البنكية

2 أغسطس، 2021

بلحيمر: الرئيس تبون جعل من حرية الصحافة مبدأ ثابت في الدستور لضمان إحترافية المهنة

2 مايو، 2021

وزارة الدفاع: الجيش يأبى أن يكون مطية يتخذها الذين بفشلهم في تعبئة الجماهير يبحثون دون جدوى عن مبررات لإخفاقهم وخيباتهم

9 يونيو، 2021

تسجيل  138 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

11 أبريل، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: