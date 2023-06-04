الأمن الوطني يدعو لتفادي الوقوف العشوائي أمام مراكز الامتحانات

قامت المديرية العامة للأمن الوطني، باعداد جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية. تحسبا لانطلاق شهادة التعليم المتوسط دورة 2023 الذي سينطلق بداية من الغد لمدة ثلاثة أيام.

وحسب بيان لمديرية الأمن الوطني، فإن هذه الإجراءات والتدابير الأمنية ترمي إلى مرافقة جهود الدولة لانجاح هذه الامتحانات عبر 2044 مركز امتحان ضمن قطاع الإختصاص.

هذا وقد تم تسخير دوريات راكبة وراجلة تسهر على ضمان الانسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور. خاصة عبر الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات، حسب مصالح الأمن.

كما أن هناك تشكيلات أمنية تسهر على مرافقة وتأمين عملية نقل مواضيع الأسئلة وإعادة أوراق الإجابات إلى مراكز التجميع، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة لقطاع التربية الوطنية.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني سواق المركبات وأولياء التلاميذ إلى تفادي الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز الامتحانات.

رمزي أحمد توميات

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