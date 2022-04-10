وجهت مصالح أمن ولاية الجلفة نداء للجمهور لتقديم معلومات، بخصوص المشتبه فيه صاحب الصورة المبحوث عنه في قضية التزوير واستعمال المزور واختلاس أموال خاصة.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها:”وعليه وجهت مصالح أمن ولاية الجلفة نداء الى كل شخص يكون وقع ضحية نصب او تعامل مع المشتبه فيه. بصفته شاهدا أو ضحية للتقرب من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة. أو الى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقديم معلومات أو التبليغ عن المشتبه فيه”.

رمزي أحمد توميات

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