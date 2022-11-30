الأمم المتحدة تكشف: العطش يهدّد مختلف دول العالم

كشفت أرقام صادرة من الأمم المتحدة ان 3,6 مليارات شخص، يواجهون في الوقت الحالي صعوبة في الحصول على مياه كافية لمدة شهر على الأقل في السنة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد إلى أكثر من 5 مليارات شخص بحلول عام 2050، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن 74% من جميع الكوارث الطبيعية كانت مرتبطة بالمياه بين عامي 2001 و2018.وأُبلغ عن “ظواهر فيضانات كبيرة أسفرت عن العديد من الضحايا”.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن 3.6 مليار شخص يواجهون عدم كفاية فرص الحصول على المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة.

وجاء تعليق الأمين العام للأمم المتحدة اقتباسا من تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذي يقدم لمحة عامة عن تدفق الأنهار، فضلا عن الفيضانات وحالات الجفاف الكبرى.

واستعرض التقرير النقاط الساخنة للتغيرات في تخزين المياه العذبة، ويسلط الضوء على الدور الحاسم لقابلية تأثر الغلاف الجليدي.

فايزة.س

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