الأمم المتحدة تدعو إلى أيجاد حل نهائي للنزاع في الصحراء الغربية

23 يناير، 2022

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المغرب وجبهة البوليساريو إلى تبني لغة الحوار، من أجل حل النزاع في الصحراء الغربية “نهائيا”، و “ليس الإبقاء فقط على عملية بلا نهاية”.

وقال غوتيريش في تصريحات نقلا عن موقع الامم المتحدة : “حان الوقت كي يفهم طرفي النزاع الحاجة إلى الحوار والسعي إلى حل وليس فقط إلى الإبقاء على عملية لا نهاية لها، دون أمل في الحل”، مردفا بالقول: “آمل أن تتطور العملية السياسية مرة أخرى”.

واعتبر ذات المتحدث أن الأمر يتعلق يمشكلة مستمرة منذ عقود عدة في منطقة من العالم نرى فيها مشاكل أمنية خطيرة جدا، حيث نرى الإرهاب يتكاثر في منطقة الساحل وعلى نحو متزايد بالقرب من السواحل، ومن مصلحة الجميع حل مشكلة الصحراء الغربية نهائيا”.

وتأتي تصريحات غوتيريش في وقت اختتم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، يوم الأربعاء زيارته الأولى للمنطقة منذ تعيينه.

ليديا كبيش

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