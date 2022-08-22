الألعاب العسكرية الدولية: إجراء سباق التتابع على العربات القتالية بالمدية

شهد اليوم الإثنين مضمار السباق بمنطقة بوغار بالمدية بالناحية العسكرية الأولى، إجراء سباق التتابع على العربات القتالية مع الرمي بأسلحة المتن.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن هذا يأتي ضمن فعاليات المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا- 2022.

كما عرفت هذه المرحلة مشاركة 5 دول وهي الجزائر، والصين، وبيلاروسيا، وأوزبكستان، وفنزويلا”. بحيث يشارك كل فريق بثلاث عربات.

وتتنافس العربات، على طول المضمار الذي يبلغ 3220 متر حواجز مع الرمي بأسلحة المتن للعربة. ويتم ترتيب الفرق على أساس أقل زمن محقق للعربات الثلاث ودقة الرمي، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

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