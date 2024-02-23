“‏الأزهر” يُدينُ الفيتو الأمريكي الرافض للقرار الجزائري لوقف العدوان الصهيوني على غزة

أدان الأزهر الشريف، في بيان له، أمس الخميس، الفيتو الأمريكي الرافض للقرار الجزائري لوقف العدوان الصهيوني ‏على الأبرياء في غزة ‏، و طالب بإعادة النظر في آليات إقرار “الفيتو” ووضع معايير إنسانية تضبط استخدامه في تحقيق السلام.

و قال الأزهر، “يستهجن الأزهر الشريف تعسف النظام الأمريكي في استعماله حق النقض “الفيتو” للمرة الثالثة على التوالي، اعتراضًا على وقف ‏العدوان الص هيون ي ‏الوحشي على غ. .زة، بالتزامن مع إقرار حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية للكيان الصهيوني، ‏في مشهدٍ يبرهن تورط النظام الأمريكي في دعم العدوان الص هيون ي ‏على قطاع غزة”.‏

و أضاف، “ويؤكِّد الأزهر أن استخدام “حق الفيتو” في العدوان الصهيوني ‏على غزة؛ هو ممارسة عملية لغطرسة القوة، وطغيان ‏النزعة الدموية، وعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ الفلسطيينيين الأبرياء، داعيًا لإعادة النظر في آلية إقرار حق النقض “الفيتو”، ‏ووضع ضوابط ومعايير إنسانية حديثة تضبط استخدامه في إقرار السلام بين الشعوب، مطالبًا العالم أجمع بالتدخل لوقف ‏شلالات الدماء في فلسـطين، ووضع حدٍّ لهذا العدوان الوحشي ووقف المذابح والجرائم اليومية”.‏

وتابع الأزهر الشريف، “كما يؤكِّد الأزهر أن عجز مجلس الأمن عن إصدار قرارٍ لوقف العدوان الصهيوني ‏على غزة ‏بعد مرورِ أكثر من 4 ‏أشهر، وسقوط ما يقارب ال 30 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء، وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ويعبِّر عن ‏عجز العالم وضعفه أمام صلف دولة واحدة لا تحترم قرارات باقي الدول المشاركة لها في القرار، وهي مأساة حضاريَّة بكل ‏المقاييس مما يهدِّدُ بعودة حضارة القرن الواحد والعشرين إلى عصور العبودية والهمجيَّة، مطالبًا بوضع معايير محددة وتطبيقها ‏بشكلٍ عادلٍ بما يحفظ الأرواحَ البريئةَ التي لم ترتكب ذنبًا، سوى أنَّها ولدت بمنطقة الشرق الأوسط وبخاصةٍ في فلسطين ‏الجريحة”.‏

شرف الدين عبد النور

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