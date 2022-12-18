اكد عقب اللقاء التوصل الى حلّ لمشكلة التأشيرات رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

اكد عقب اللقاء التوصل الى حلّ لمشكلة التأشيرات رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان.

و قد حضر الاستقبال الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد.

وكان قد أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ، توصّل الجزائر وفرنسا إلى حلّ لمشكلة التأشيرات بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به دارمانان عقب استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، وقال دارمانان نه “يزور الجزائر بطلب من الرئيس ماكرون”.

وأوضح الوزير الفرنسي ، جمعني حوار جدّ ثري هذا الصباح مع وزير الداخلية الجزائري. وهذه فرصة بالنسبة للجانب الفرنسي لإبراز إرادته لمواصلة التعاون، ولتجسيد الحوار الذي تمّ بين رئيسي البلدين”.

وأضاف أطلعت الرئيس الجزائري أنه منذ الإثنين الماضي، تمّ تكريس إعادة العلاقات القنصلية العادية بين البلدين”.

وقال دارمانان في نفس السياق “لقد عادت علاقاتنا إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، بما في ذلك كلّ ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين الشعبين.

قبل أن يعرب في ختام حديثه عن شكره للرئيس تبون على حفاوة الاستقبال التي خصّه بها مع الوفد المرافق له.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان السلطات الفرنسية إلى إزالة ما وصفه بـالصعوبات المتعلّقة بمنح التأشيرة للجزائريين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع نظيرته الفرنسية، إليزابيث بورن، التي أجرت حينها زيارة رسمية إلى الجزائر، على رأس وفد هامّ يضمّ 16 وزير.

وقال الوزير الاول بن عبد الرحمان آنذاك إن الشراكة المميزة والاستثنائية التي نتطلع إليها، لا يجب أن تصطدم بصعوبات من السهل تجاوزها. على غرار مسألة منح التأشيرات.

وكان ردّ الجانب الفرنسي إيجابيا، حيث أكدت إليزابيث بورن في حديث لإذاعة فرنسا الدولية، عقب زيارتها إلى الجزائر، أن حلّ مشكلة التأشيرة بالنسبة للجزائريين، سيكون في غضون أسابيع.

ف.س

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