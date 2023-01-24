اقتناء 20 كاسحة للثلوج و 09 شاحنات لنثر الأملاح بالطرق المكسوة بالثلج

كشف المدير العام للجزائرية للطرق السيارة٬ محمد خالدي٬ عن وضع بروتوكول للتنسيق الفعال مع المصالح المعنية بالتدخل٬ وذلك بعد اقتنائها لـ 20 كاسحة للثلوج و 09 شاحنات لنثر الأملاح بالطرق التي كستها الثلوج٬حسب بيان للوزارة الوصية.

وأضاف البيان٬ أن المؤسسة بصدد التحضير لعملية استكمال وضع الإشارات المرورية العمودية والأفقية٬ من خلال إطلاق مناقصة وطنية لاختيار مؤسسة مختصة في هذا المجال.

وأورد خالدي في تصريح له للإذاعة الأولى٬ أن مؤسسته عملت على مرافقة المسافرين خلال التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، وأنها ساهمت بالتعاون مع أفراد الجيش الوطني الشعبي و الدرك وأعوان الحماية المدنية في فك العزلة عن العديد من المناطق التي كستها الثلوج بولايات شرق البلاد و تحديدا بكل من قسنطينة والبويرة٬ يذكر البيان.

وأشار ذات المتحدث٬ إلى شروع المؤسسة في وضع منبهات ولوحات الكترونية على مستوى الأنفاق٬ لتقديم معلومات عن التقلبات الجوية للمسافرين والسائقين مع التوجه لتعميم هذه الخدمة لاحقا على مستوى المحولات٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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