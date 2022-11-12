افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية

افتتح اليوم السبت، المؤتمر والمعرض الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية، بقصر المعارض (الصنوبر البحري)، بالجزائر العاصمة

وحضر الافتتاح كل من وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، وزير الصناعة، احمد زغدار، وكذا المستشار، لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون الاقتصادية، ياسين ولدموسى.

وتم تنظيم هذه التظاهرة من طرف الشركة الوطنية للمعارض والتصدير (صافكس) بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، وذلك على مدار ثلاثة أيام

كما سيعكف المشاركون في هذا التظاهرة، على بحث عدد من المواضيع والمحاور على غرار البرامج والمخططات العربية و الإفريقية الرامية الى ترقية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

في حين ستتركز الجلسات والنقاشات التي سينشطها خبراء و متعاملون اقتصاديون على سبل التعاون العربي الافريقي في تطوير وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب فرص وتحديات الثورة الصناعية (4.0) وكذا التحول الرقمي.

كما سيكون هذا اللقاء الإقتصادي الدولي فرصة للتطرق لإشكالية ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأدوات التمويل المبتكرة والمتنوعة، إضافة إلى استعراض التجارب العربية والإفريقية الناجحة في مجال تطوير هذه الصنف من المؤسسات.

وتجدر الاشارة الى أن المعرض المقام بالتوازي مع المؤتمر يعرف مشاركة نحو 400 مؤسسة تمثل عددا متنوعا من القطاعات، لاسيما الصناعات الميكانيكية والإتصالات والخدمات المالية و السياحة وتكنولوجيا المعلومات واللوجيستيك والصناعة الغذائية.

رمزي أحمد توميات

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