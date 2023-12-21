افتتاح السنة القضائية 2023- 2024 بالمحكمة العسكرية بالبليدة

أشرف اليوم الخميس اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى، على مراسم افتتاح السنة القضائية 2023-2024، على مستوى المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد عرفت المراسم حضور كل من رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي، المراقب العام للجيش ومدير القضاء العسكري لوزارة الدفاع الوطني والرئيس الأول للمحكمة العليا، النائب العام للمحكمة العليا وكذا محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل مدير المدرسة العليا للقضاء، و رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والي ولاية البليدة وإطارات من الناحية.

واستهلت المراسم بالاستماع إلى النشيد الوطني، وبعد كلمة كل من رئيس المحكمة العسكرية و وكيل الجمهورية العسكري تم الإعلان على الإفتتاح الرسمي للسنة القضائية 2023/2024 ليشرع بعدها القضاة المساعدين العسكريين المعينين بالمحكمة العسكرية بالبليدة في أداء اليمين القانونية على تنفيذ المهام المسندة إليهم بعناية و إخلاص وفقا لمبادئ العدالة والمساواة، والحفاظ على سرية المداولات.

في الختام وبعد أداء اليمين القانونية، تم الإعلان على رفع الجلسة، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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