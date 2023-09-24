أعلنت اليوم الأحد، وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، عن افتتاح السنة الجامعية 2023- 2024، بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين، بولاية تيبازة.

وحسب نص البيان، فقد استهلت مراسم الافتتاح بكلمة افتتاحية ألقاها القائد المساعد، رحب فيها بضيوف الأكاديمية من عسكريين ومدنيين وخاصة من الأسرة الجامعية التي دأبت على المشاركة في مثل هذه المناسبات

وأشار القائد المساعد إلى أن هذه المحطة السنوية المتميزة في المسيرة التكوينية للأكاديمية، تدعو كغيرها من المحطات إلى تثمين المسار التكويني الطويل والمتواصل، والوقوف وقفة تأمل وتبصّر في المجهودات الجبارة المبذولة في سبيل تخريج دفعات من الضباط المؤهلين عسكريا وعلميا

كما أشاد ذات المتحدث بحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على مواصلة إرساء دعائم نهج الاحترافية والتطوير الذي تبنته خلال السنوات الأخيرة والذي قطعت من خلاله أشواطا معتبرة في ميدان الدفاع والأمن بفضل التكوين الاحترافي المبني على العنصر البشري الكفء وبرامج التكوين النوعي الذي يتماشى ومقتضيات العصر

وفي الأخير، دعا القائد المساعد، الجميع الى التجند لأجل هذه المهمة التكوينية النبيلة، التي تتطلب الإخلاص والتفاني.

رمزي أحمد توميات

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