أعلنت الشركة العامة للتأمينات المتوسطية (GAM)، عن إفتتاح أول نافذة للسوق التكافلي العام بالجزائر تتضمن عرض أزيد من 40 عقد تأمين عام.

وأفاد نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد حاج محمد :” أن شركة “GAM” تعد أول شركة تأمين تطلق التأمين التكافلي العام بعد صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط ممارسة التأمين التكافلي سنة 2021. والحصول على موافقة وزارة المالية على نافذة التكافل العام”.

وأوضح حاج محمد، أن الهدف من إنشاء هذه النافذة هو استقطاب فئة جديدة من المؤمنين، والتي ترفض التأمين التقليدي لأسباب دينية واقناعهم بالتوجه نحو تأمين المخاطر عبر نافذة التكافل.

وأشار ذات المتحدث إلى أن تعميم هذا النوع من المنتجات من شأنه تعزيز ثقافة الإعتماد على التأمينات والحماية ضد المخاطر المحتملة، معتبرا أن هذا النوع من التأمين قائم على مساهمة المؤمنين في صندوق خاص موجه لتسيير المخاطر، من خلال صب إشتراكات بقيم محددة حسب طبيعة التأمين.

هذا وتحصلت الشركة على شهادة المطابقة لـ 40 عقد تأمين تكافلي عام. منحت لها من طرف الهيئة الشرعية للإفتاء لدى المجلس الإسلامي الأعلى يضيف نائب رئيس مجلس الإدارة.

وكشف نفس المسؤول أن هذه العقود تتضمن على سبيل المثال التأمينات على السيارات والمنازل والمحلات والشركات المتوسطة والصغيرة والأشغال والاستثمارات و المرافق البحرية والنقل والنشاطات الفلاحية وكذلك التأمينات على تجهيزات ومصانع والسياحة والصناعة والمسؤولية المدنية للشركات والأطراف وغيرها.

وأوضح الحاج محمد أن هذا النوع من التأمين يوجه للشركات العمومية والخاصة والأفراد من أجل تغطية الأضرار التي تلحق بالأملاك والمسؤوليات المدنية للأفراد والمؤسسات.

كما يمكن الوصول إلى اكتتاب العقود في التأمين التكافلي العام من خلال 172 وكالة للشركة العامة للتأمينات المتوسطية المنتشرة في أنحاء الوطن اعتبارا من بداية شهر أفريل الجاري.

ليديا كبيش

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