اعتماد الصحافة الأجنبية غير المرافقة للوفود الرسمية لتغطية القمة العربية بالجزائر

أصدرت اليوم الخميس، وزارة الخارجية، بيانا حول اعتماد الصحافة الأجنبية غير المرافقة للوفود الرسمية لتغطية الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر، يومي 01 و02 نوفمبر القادم.

وأفاد البيان، أنه يمكن لوسائل الإعلام الأجنبية الراغبة في تغطية هذا الحدث العربي الهام إيداع ملفات طلبات الاعتماد المؤقت لفائدة الصحفيين والتقنيين العاملين لحساب هيئة إعلامية تخضع لقانون أجنبي غير المرافقين للوفود الرسمية.

وذلك لدى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة إقليميا سواء في البلد الذي يوجد به المقر الاجتماعي للهيئة المستخدمة أو مقر إقامة الصحفي عند الضرورة.

كما أشارت وزارة الخارجية، الى أنه تمتد فترة عملية تقديم طلبات الاعتماد المؤقت إلى غاية 30 سبتمبر 2022.

في حين يتضمن ملف طلب الاعتماد المؤقت استمارة طلب تأشيرة صحافة، يمكن تحميلها من المواقع الالكترونية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج ويملؤها المعني بعناية، طــلب صـــادر عن الــهــيــئـــة المــســتــخــدمـــة لــلــصــحــفي.

بالاضافة الى نسخة من البطاقة المهنية للصحفي، نسخة من جواز سفر الـصـحـفي من جنسية أجنبية أو نسخة من بــطـاقـة الـتــعـريف الـوطــنـيـة لــلـصـحـفي من جنسية جزائرية، و قائمة مفصلة للعتاد التقني الخاص بالنشاط الصحفي

كما يمكن تحميل استمارة طلب اعتماد الصحافة الأجنبية غير المرافقة للوفود الرسمية من المواقع الالكترونية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، ومن الموقع الالكتروني للقمة على الرابط www.arabsummit2022.dz، بالاضافة الى صورتان شمسيتان للمعني.

رمزي أحمد توميات

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