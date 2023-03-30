اطلاق مشروع تعزيز القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا الاعلام والتحول الرقمي

30 مارس، 2023

أعلنت وزارة الرقمنة والإحصائيات، عن اطلاق مشروع تعزيز القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا الاعلام والتحول الرقمي

وهذا في إطار تنفيذ برنامج “مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية” “الأفتياس 2.0”. وبالتعاون مع وزارة التجارة وترقية الصادرات ومركز التجارة الدولي بجنيف.

و يدعم هذا المشروع جهود الشركات الهادفة إلى تنويع الصادرات من خلال تقديم الدعم المباشر لهذه الشركات. وكذا عن طريق الهيئات ذات الصلة بالقطاع.

في المقابل يهدف هذا المشروع إلى زيادة القدرة التنافسية لصادرات الجزائر في قطاع تكنولوجيات الاعلام والتحول الرقمي.

كما دعت وزارة الرقمنة، الشركات للمشاركة في هذا البرنامج، عن طريق التسجيل، قبل يوم الخميس 13 أفريل 2023 عبر الرابط

https://docs.google.com/…/1LxswO…

ليديا كبيش

30 مارس، 2023

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