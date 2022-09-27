اطلاق النسخة الإنجليزية لموقع اتصالات الجزائر

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، في بيان لها، عن إطلاق النسخة الإنجليزية لموقعها الإلكتروني اعتبارا من هذا الثلاثاء الموافق لـ27 سبتمبر الجاري.

وحسب نص البيان، فإنه يمكن لمستخدمي الانترنت الناطقين باللغة الإنجليزية متابعة آخر مستجدات المؤسسة واكتشاف عروضها وخدماتها بكل سهولة، عبر الرابط التالي: www.algerietelecom.dz/en

ووفقا لنص البيان، تسعى اتصالات الجزائر من خلال هذا الإجراء إلى تلبية متطلبات واحتياجات زبائنها وذلك بتمكينهم من الاطلاع على موقعها الإلكتروني بعدة لغات: العربية، الأمازيغية، الفرنسية وحاليا الإنجليزية.

كما أكدت، اتصالات الجزائر عبر إطلاق النسخة الإنجليزية لموقعها الإلكتروني سعيها الدائم إلى التقرب من زبائنها من خلال الانفتاح على جمهور أوسع.

ليديا كبيش

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