استمرار الأمطار الرعدية على عدة ولايات وسطى وشرقية

26 مايو، 2022

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية إلى غاية منتصف نهار اليوم.

وأشارت المصلحة ذاتها، أن كمية الأمطار المتوقعة ستصل إلى  40 ملم محليا، وتعني كل من الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، بومرداس والبويرة.

كما نبه الديوان الوطني للأحوال الجوية، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة. كما ستصل إلى 50 ملم محليا إلى غاية السادسة من مساء اليوم.

وذكرت النشرية ذاتها، أن الولايات المعنية، هي كل   تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، سطيف، برج بوعريريج، باتنة، خنشلة. إضافة إلى  تبسة، قالمة، سوق أهراس، عنابة، الطارف، أم البواقي، ميلة وقسنطينة.

26 مايو، 2022

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