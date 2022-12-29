استحداث 4 مدارس عليا خلال الدخول الجامعي المقبل

أعلن اليوم الخميس، وزير التعليم العالي، كمال بداري، أنه سيتم استحداث أربعة مدارس عليا بغضون الدخول الجامعي المقبل. تضمن التكوين في عدة مجالات منها الروبوتات وتكنولوجيات الطائرات المسيرة.

وأوضح بداري بمجلس الأمة، أن استحداث هذه المدارس العليا يندرج في إطار”توسيع شبكة المؤسسات الجامعية وتحيين خريطة التكوينات، لضمان الانسجام مع متطلبات البيئة الاجتماعية والاقتصادية ولمواءمة التعليم مع سيرورة التحولات الجارية في مدونة المهن والفرص المتاحة بسوق الشغل.

إلى جانب الرفع من جودة أداء المورد البشري وتكييف المنظومة الوطنية للقطاع مع المتغيرات العالمية، يضيف ذات المتحدث.

كما أردف وزير التعليم العالي بالقول :”أن هذا الإطار التنظيمي الجديد يأتي متوافقا مع توجهات الحكومة نحو تعزيز توجيه حاملي البكالوريا الجدد نحو الفروع العلمية والتكنولوجية بدءا من الدخول الجامعي 2023-2024 وفتح مسارات تكوين جديدة لتكوين المهندسين على مستوى 18 مؤسسة جامعية”.

ناهيك عن الرفع من عدد عروض التكوين المشتركة المعدة مع المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الشركاء إلى 454 عرضا وهو ما يمثل 30% من إجمالي عروض التكوين الوطنية.

كما اشار بداري الى إنه في غضون السنتين المنصرمتين تم إنشاء 7 مدارس وطنية عليا. تضمن تكوينا عدة مجالات منها تكنولوجيات الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي الرياضيات والطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة.

وأوضح ذات المتحدث أن تطوير نظام الدراسات والتكوين. يرمي إلى إحداث نقلة نوعية وذلك من خلال التأسيس لأنماط تكوين جديدة معتمدة عالميا على غرار التعليم عن بعد والتكوين التناوبي الذي يسمح ببناء عروض تكوين مشتركة مع الشركاء الاقتصاديين.

كما أكد الوزبر أن القطاع يعمل حاليا على إرساء نظام جديد خاص يعطي للجامعة دورها الريادي في خلق بيئة جامعية ترتكز على التعليم الذي يؤدي إلى بناء مؤسسات اقتصادية ناشئة وتحقيق القفزة الجديدة المنتظرة منها لتصبح قاطرة حقيقية للتنمية الوطنية تساهم في الانتقال بالمجتمع إلى مرحلة الرفاهية والتقدم والازدهار.

ليديا كبيش

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