استحداث منصة رقمية جديدة لفائدة الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة
أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن استحداث منصة رقمية جديدة، تم وضعها تحت تصرف الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة.
وحسب الوكالة فقد خصصت المنصة الرقمية المستحدثة للإجابة على الأسئلة والاستفسارات الشائعة المتعلقة بمنحة البطالة وشروط الاستفادة منها.
كما يمكن الإطلاع على الاجراءات التطبيقية للاستفادة من منحة البطالة، مراحلها، المرسوم التنفيذي الخاص بها و كذا الاجابة على أسئلة شائعة عبر الرابط أدناه :
للغة العربية:
http://www.anem.dz/FAQMinha/ar.html
للغة الفرنسية:
http://www.anem.dz/FAQMinha/fr.html
ليديا كبيش