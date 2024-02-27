استجابة لطلب الجزائر و 3دول…مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة حول الأمن الغذائي بغزة

27 فبراير، 2024

من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة مساء اليوم، على الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك. التاسعة بتوقيت الجزائر، لمناقشة حالة الأمن الغذائي بغزة.

وسيتم عقد هذه الجلسة بعد طلب من الجزائر، غايانا، سويسرا وسلوفينيا.

هذا وقد حذرت الأمم المتحدة، من أن نعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية.

ومن جهته قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، “في مدينة رفح، الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة. أصبحت الظروف الإنسانية سيئة بشكل متزايد”.

وأضاف دوجاريك، بالقول أن “الفئات الضعيفة من السكان، التي تشمل الأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة. جميعهم معرضون بشكل خاص لخطر سوء التغذية في غزة”.

كما شدد على أن انعدام الأمن الغذائي في غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية، نظرا للقيود الكبيرة المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية

رمزي أحمد توميات

27 فبراير، 2024

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