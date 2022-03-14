احصاء أكثر من مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر

احصاء أكثر من مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر

كشف مستشار وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والمكلف بتسيير شؤون وكالة التنمية الاجتماعية، رحيم جمال، عن تسجيل مليون و118 ألف و908 من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

وأكد جمال في تصريح خص به الإذاعة الوطنية أن القطاع يعمل على تسهيل الاندماج الاقتصادي والتكفل الإجتماعي لهذه الفئة الحساسة من المجتمع، مطالبا بضرورة وضع اليد في اليد من أجل وضع فلسفة اجتماعية جديدة للتكفل بهذه الفئة.

كما أكد ذات المتحدث أنه لا يجب أن يتم الاكتفاء فقط بالتغطية الاجتماعية، بل بجب أن تكون هناك مرافقة أيضا بالنسبة للأشخاص الذين بإمكانهم العمل، مشيرا لبى أن القوانين المعمول بها تلزم المؤسسات بتشغيل نسبة 1 بالمائة من مجموع عمالها من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكشف مستشار وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والمكلف بتسيير شؤون وكالة التنمية الاجتماعية، في الوقت أن فئة الصم البكم هي الفئة الأكثر طلبا في سوق الشغل.

كما شدد نفس المسؤول على ضرورة توفير إمكانيات التكوين والإدماج في المجتمع وإعادة النظر في طريقة بناء المدن الجديدة التي يجب أن تراعي مختلف إعاقات هذه الفئة، منوها، إلى أن السلطات ستكون دائما حاضرة للتكفل بهذه الفئة من جميع الجوانب.

وأكد رحيم جمال على أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة معنية بمنحة البطالة، لكن بشروط، أبرزها أن لا يكون مستفيد من منحة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ليديا كبيش

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