احباط محاولة إغراق الجزائر بـ9 قناطير كيف قادمة من المغرب

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، من توقيف 60 تاجر مخدرات، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش، التي شملت الفترة الممتدة من 13 إلى 19 سبتمبر 2023، فقد تم إحباط محاولات إدخال 9 قناطير و70 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 118596 قرص مهلوس.

كما تمكنت مفارز للجيش من توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين متفرقتين عبر التراب الوطني. وتم كشف وتدمير 5 قنابل تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتفتيش بتلمسان

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش، التي شملت الفترة الممتدة من 13 إلى 19 سبتمبر 2023، فقد تم إحباط محاولات إدخال 9 قناطير و70 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 118596 قرص مهلوس.

كما تمكنت مفارز للجيش من توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين متفرقتين عبر التراب الوطني. وتم كشف وتدمير 5 قنابل تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتفتيش بتلمسان.

ةأوقفت مفارز للجيش 291 شخصا، بكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار وإن أميناس. وضبطت 46 مركبة و124 مولدا كهربائيا و115 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن و130 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

رمزي أحمد توميات

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