احباط محاولات هجرة سرية وانقاذ 66 شخص من الغرق

14 ديسمبر، 2022

أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في حصيلتها الأسبوعية.

وحسب الحصيلة الأسبوعية، تُقدر الكمية بـ (39306) لتر من الوقود، وذلك بكل من برج باجي مختار والوادي وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 66 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 107 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، تضيف ذات الحصيلة.

رمزي أحمد توميات

14 ديسمبر، 2022

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