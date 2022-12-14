احباط محاولات هجرة سرية وانقاذ 66 شخص من الغرق

أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في حصيلتها الأسبوعية.

وحسب الحصيلة الأسبوعية، تُقدر الكمية بـ (39306) لتر من الوقود، وذلك بكل من برج باجي مختار والوادي وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 66 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 107 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، تضيف ذات الحصيلة.

رمزي أحمد توميات

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