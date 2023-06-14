احباط محاولات هجرة سرية وانقاذ 50 شخصا من الغرق

14 يونيو، 2023

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 جوان 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (50) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

فيما تم توقيف (122) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

14 يونيو، 2023

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