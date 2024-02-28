احباط محاولات هجرة سرية وانقاذ 23 شخص من الغرق

28 فبراير، 2024

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 فيفري 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (23) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع

فيما تم توقيف (621) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

28 فبراير، 2024

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