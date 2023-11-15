احباط محاولات هجرة سرية وانقاذ 214 شخصا من الغرق

15 نوفمبر، 2023

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 نوفمبر 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (214) أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع

في حين تم توقيف (326) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

15 نوفمبر، 2023

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