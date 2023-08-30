ضبط أزيد من 08 قناطير من المخدرات المغربية

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (31) تاجر مخدرات، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب نص البيان فقد تم احباط محاولات إدخال (08) قناطير و(09) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (336075) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (506) شخصا وضبطت (23) مركبة و(133) مولدا كهربائيا و(82) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن و(65) طن من خليط خام الذهب والحجارة

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

رمزي أحمد توميات

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