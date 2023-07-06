اجتماع الحكومة : إطلاق تكوينات جامعية جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر

قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول إطلاق تكوينات جامعية جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر، خلال اجتماع للحكومة اليوم، حسب ما أفاد به بيان مصالح الوزير الأول.

و تمحور العرض حسب ذات البيان، حول مشروع إنشاء تكوين جامعي في مجال الهيدروجين الأخضر في شكل شبكة موضوعاتية، مع ضمان التكوين المتواصل لفائدة عمال المؤسسات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المشروع يخص بعض الجامعات والمدارس العليا المتخصصة، بالتعاون مع مؤسسات جامعية أجنبية، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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