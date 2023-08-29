اتفاقية تعاون بين “أس أس بي” و “ENIE” لتصنيع نهائيات الدفع الإلكتروني

وقعت المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات المصرفية “أس أس بي” من أجل إنتاج أكثر من 20 ألف وحدة من نهائيات الدفع الإلكتروني.

وكشفت المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية باية قنديل، في تصريح لـ “وأج”، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم في إطار هذه الاتفاقية إنتاج نهائيات الدفع الإلكتروني وسيتم الشروع فيها انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت قنديل أن المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ستتكفل بتجسيد مشروع مع شركة نفطال من أجل إنجاز تجهيزات ثابتة للدفع الإلكتروني تستخدم من طرف الزبائن لدفع مستحقات الوقود عبر محطات نفطال المختلفة.

وكشفت ذات المتحدثة أن الإنتاج الذي حققته المؤسسة يفوق 50 ألف وحدة من نهائيات الدفع الإلكتروني منذ انطلاق هذا المشروع في سنة 2018 وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة ما بين قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وشركة الخدمات المصرفية في سياق ترقية أدوات الإنتاج الوطني.

كما أشارت الى، أنه تم انجاز ثلاثة أنواع من أجهزة الدفع الإلكتروني منها جهاز الدفع الإلكتروني الكلاسيكي وجهاز الدفع الإلكتروني كبير الحجم وجهاز الدفع الإلكتروني الذكي صغير الحجم.

وللاشارة فان القدرة السنوية لإنتاج هذه الأجهزة تفوق 220 ألف وحدة تنجز عبر ثلاثة خطوط، وأن المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية تمتلك إمكانيات ومؤهلات بشرية ذات كفاءة مهنية عالية تسمح لها بتحقيق المشاريع المبرمة مع مختلف القطاعات ومنه المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وفقا لاستراتيجية السلطات العليا للبلاد.

ليديا كبيش

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