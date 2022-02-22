اتفاقية بين وزارة العمل وبريد الجزائر لفتح حسابات بريدية للمستفيدين من منحة البطالة

22 فبراير، 2022

كشف اليوم مدير التشغيل والإدماج بوزارة العمل، شرف الدين بوضياف، عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر لفتح حسابات بريدية للمستفيدين من منحة البطالة.

وأوضح بوضياف، في تصريح خص به قناة “الشروق نيوز “أن التسجيل عبر المنصة الرقمية المخصصة للتسجيل في منحة البطالة سيمكن من استخراج التزام بكون طالب المنحة ليس له منصب عمل مع تحديد موعد مع وكالة التشغيل.

ليقدم بعدها طالب المنحة 3 وثائق لمصالح وكالة التشغيل وهي الالتزام ووثيقة الموعد والوضعية تجاه الخدمة الوطنية، يضيف ذات المتحدث.

كما دعا بوضياف، الى ضرورة تسليم وثيقة الاستفادة من منحة البطالة في اليوم الموعد المحدد، مجددا التأكيد على أن المنحة ستسحب تلقائيا في حالة رفض توجيهين للعمل.

رمزي أحمد توميات

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