اتصالات الجزائر تُطلٍق عرضها الجديد ” Idoom Fibre Gamers ” 

أطلقت اتصالات الجزائر عرضها الجديد ” Idoom Fibre Gamers ” الموجه للزبائن الخواص والزبائن الجدد عشاق ألعاب الفيديو، ابتداء من هذا الاثنين 27 فيفري 2023.

وأفاد بيان للشركة أنّه وفي إطار حرصها على تلبية متطلبات واحتياجات المستخدمين، تسمح تشكيلة « Idoom Fibre Gamers» لمحبّي وهوّاة ألعاب الفيديو بالاستفادة من أنترنت ذي تدفق عالي جدا بتقنية الألياف البصرية، حيث تنقسم إلى ثلاثة عروض كما يلي :

عرض « Idoom fibre high speed » بسعر 799 2 دج/الشهر بـ 20 ميغا بت في الثانية تنزيل و 10 ميغا بت في الثانية رفع ؛

» بسعر بـ و عرض « Idoom fibre fast speed » بسعر 399 3 دج/الشهر بـ 50 ميغا بت في الثانية تنزيل و 25 ميغا بت في الثانية رفع ؛

» بسعر بـ و عرض « Idoom fibre light speed » بسعر 599 4 دج/الشهر بـ 100 ميغا بت في الثانية تنزيل و 60 ميغا بت في الثانية رفع.

للاستمتاع بتجربة حقيقية في عالم ألعاب الفيديو عبر الأنترنت، توفر اتصالات الجزائر لزبائنها أكسسوارات وأجهزة معلوماتية ذات جودة، على غرار لوحات المفاتيح، فأرة الحاسوب، فراش الفأرة، مكبرات الصوت، دعامة الخوذة.

لتفاصيل أكثر حول هذا العرض، زوروا موقعنا الإلكتروني : www.algerietelecom.dz

من خلال إطلاق هذا العرض، تسعى اتصالات الجزائر جاهدة إلى الاستجابة لتطلعات كافة زبائنها، لاسيما عشاق ألعاب الفيديو عبر الأنترنت.

خ.ا

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