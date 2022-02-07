اتصالات الجزائر تمنح مزايا جديدة لزبائنها حرصا على ضمان راحتهم ورفاهيتهم

7 فبراير، 2022

كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر ، اليوم 07 فيفري 2022 ، على تعزيز خدمة الدفع الالكتروني حرصا منها على ضمان راحة ورفاهية زبائنها.

 أوضحت اتصالات الجزائر في بيان لها عن  تمكين مشتركيها ، للعام الثلاث على التوالي، من الاستفادة من عدة مزايا على عروض إيدوم أنترنت و إيدوم الثابت (Idoom Fixe)، وهذا عن كل عملية دفع عبر الأنترنت.

في هذا الصدد، يستفيد الزبائن في إطار العروض الثلاثة Idoom Fixe، علاوة على المكالمات غير المحدودة نحو الهاتف الثابت المحلي والوطني ومزايا أخرى، من 30 دقيقة مهداة نحو شبكات الهاتف النقال الوطنية عن كل عملية دفع عبر الأنترنت.

وبالنسبة لعروض إيدوم أنترنت، سيستفيد الزبائن من المزايا التالية : “مدة تصل حتى ستة (06) أيام أنترنت إضافية عن كل تعبئة في إطار تشكيلة عروض Idoom ADSL و Idoom Fibre حتى 10 جيغا حجم أنترنت إضافي عن كل تعبئة في إطار عروض Idoom 4GLTE “.

كما أضاف البيان، أن خدمة الدفع الالكتروني لاتصالات الجزائر متاحة عبر فضاء الزبون على الرابط التالي : https://ec.algerietelecom.dz و التطبيق المحمول.

كما ذكر المصدر ذاته، عن إمكانية  إجراء عمليات الدفع باستعمال : بطاقة “الذهبية” البطاقة البينبنكية “CIB” تسعى اتصالات الجزائر إلى تحسين وتعزيز خبرة العملاء لمشتركيها وتؤكد مرة أخرى أنها تصغي باهتمام إلى تطلعاتهم وتحرص على سلامتهم في ظل وباء كورونا العالمي.

ش.ن

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