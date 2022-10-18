اتصالات الجزائر تطلق عروضا جديدة للانترنت تصل لـ1000 جيغا

أعلنت اتصالات الجزائر عن عروضها الجديدة Idoom 4G LTE بأسعار ومزايا استثنائية تسمح للمشتركين وعائلاتهم بالاستفادة من أحجام انترنت أكبر وسرعة عالية، وهذا ابتداء من 17 أكتوبر 2022.

وحسب بيان للشركة، فان المكتتبون لعرض 4GLTE سيستفيدون من جهاز مودم 4G مع حجم انترنت يقدر بـ150 جيغا بدلا من 30 جيغا بسعر 4500 دينار.

كما يستفيد الزبائن الذين يملكون جهاز مودم 4G والراغبون في اقتناء شريحة “سيم” فقط من حجم انترنت يقدر بـ 10 جيغا صالح لمدة 10 أيام إضافة إلى مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت وشبكة Idoom 4GLTE بسعر 200 دينار فقط.

في حين تقترح اتصالات الجزائر تعبئات قليلة التكلفة تتراوح قيمتها ما بين 100 دينار و 500 دينار.

كما تتيح اتصالات الجزائر جميع التعبئات الاستفادة من أحجام انترنت أكبر إضافة إلى عديد المزايا الأخرى، حيث تمنح التعبئة فئة 1000 دينار للزبون حجم انترنت يقدر بـ 40 جيغا بدلا من 20 جيغا، في حين أن التعبئة فئة 2500 دينار تمنح للزبون حجم انترنت قدره 300جيغا عوض 50 جيغا.

أما التعبئة فئة 3500 دينار فإنها تمكن الزبون من الحصول على حجم انترنت يقدر بـ 450 جيغا بدلا من 70 جيغا.

كما يمكن للزبون من خلال هذا العرض إجراء عملية التعبئة بقيمة 1500 دينار حيث يتحصل على حجم انترنت قدره 150 جيغا ومكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي والوطني + شبكة Idoom 4GLTE+ 1000 دينار رصيد مكالمات نحو الهاتف النقال مع نفاذ غير محدود إلى شبكة الانترنت بعد استنفاذ قيمة التعبئة.

في المقابل تمنح اتصالات الجزائر إمكانية الاتصال بالانترنت بحجم انترنت يقدر بـ 01 تيرا ليستفيد منه جميع أفراد العائلة.

فمن خلال اقتناء بطاقة التعبئة فئة 6500 دينار، فإن الزبون يستفيد من حجم انترنت غير مسبوق قدره 01 تيرا بدلا من 140 جيغا، صالح لمدة ستة (06) أشهر بدلا من شهر واحد .

إلى جانب مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت، شبكة Idoom 4GLTEعلاوة على 2000 دينار رصيد مكالمات نحو الهاتف النقال ونفاذ غير محدود للانترنت بعد استهلاك الحجم الممنوح.

ليديا كبيش

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